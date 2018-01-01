"Потеряла индивидуальность": фанаты сравнили поменявшую имидж Славу из "НеАнгелов" с Лободой

< > < >





1 / 4 Артистка покрасила свои рыжие волосы и стала блондинкой (slava_kaminska/instagram)

Артистка покрасила свои рыжие волосы в белый.

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская выложила серию фото, на которых она запечатлена в новом имидже. Артистка сменила цвет волос и стала блондинкой.

Такие перемены понравились подписчикам артистки в Instagram, но они стали сравнивать певицу с другими блондинками эстрады.

Одни подумали, что перед ними Светлана Лобода: "Точно как Лобода", "Лобода номер 2", "Нужно укладку как у Лободы. Огонь будет".

Другие же рассмотрели схожесть с Верой Брежневой: "Я подумала, что Вера Брежнева! Красиво!", "На Брежневу похожа", "Мда. Потеряла индивидуальность".

Ранее "НеАнгелы" выпустили позитивный весенний клип.