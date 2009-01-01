Сергей Соседов рассекретил бойфренда Лазарева

Молодые люди несколько дней подряд делились со своими поклонниками фотографиями с отдыха.

Сергей Лазарев Instagram

Об этом пишет paparazzi.

В том, что Никита не является плодом страстной любви Сергея и его таинственной подруги было ясно с самого начала. Как известно, он уже долгие годы уверял, что на девушек у него просто нет времени, так что самой вероятной была версия о суррогатном материнстве.

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Но разоблачения, как ни странно, пришли не со стороны гомофобов, а из стана геев. Журналист Сергей Соседов в разговоре с журналистами "Экспресс газеты" усомнился даже в том, что Сергей имеет к этому мальчику какое-то отношение.

"По моему мнению, это уже попахивает пиаром. Возможно, этот мальчик даже не его сын. Мне кажется, если бы Лазарев реально стал отцом, мы бы узнали об этом сразу, как только ребенок родился, а не через два с половиной года. Скорее всего, эту историю, как и роман с Лерой Кудрявцевой, он придумал, чтобы ничего не говорили про его сексуальную ориентацию. Но я ему не верю. Чем раздувать всякую туфту, лучше бы рассказал честно все, как есть, и представил всем своего нового друга", — поделился своими соображениями Соседов.

Сергей Лазарев Instagram

Вот такие откровения от Сергея Соседова. А ведь казалось, что члены этого гей-сообщества должны стоять друг за друга горой, но оказывается, что и среди них есть разногласия по поводу того, что хорошо, а что плохо.

Ну а Сергей Лазарев, тем временем опубликовал фото, где рядом с ним на фото в белоснежной футболке его бойфренд Дмитрий Кузнецов.

Теже пальмы и на фотографиях Дмитрия Кузнецова Instagram

Молодые люди несколько дней подряд делились со своими поклонниками фотографиями с отдыха под пальмами.

Напомним, ранее в СМИ писали, что Криштиану Роналду признался, что он богатый гей.