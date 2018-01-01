"Шок". Выступление Зианджы произвело фурор на шоу "Голос страны": видео

Вокальный батл закончился неожиданным результатом.
Представители команды Потапа в проекте вызвали бурю эмоций среди членов жюри и в зрительном зале. Видео опубликовано в Youtube.
Вокалисты исполнили композицию "Summertime Sadness" Ланы Дель Рей.
"Шок", - прокомментировала выступление участников Тина Кароль.
Потап назвал Зианджу исполнительницей "с другой планеты".
"Это было лучшее исполнение за все время, которое я слышал эту песню", - сказал звездный тренер.
Для дальнейшего участия в проекте в составе своей команды Потап выбрал Зианджу. Однако Баклан не покинул шоу – он продолжит участие под руководством Тины Кароль.
Напомним, это не первое выступление данного выпуска, высоко оцененное публикой. Трио "Nude voices", в котором поет Денис Повалий, вызвало восторг своим номером у судей и зрителей шоу "Голос страны".