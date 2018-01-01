"Сисяндры норм": Настя Каменских восхитила фанатов аппетитной фигурой в мини-юбке

Певица поделилась фото с отдыха в США.

Певица поделилась фото стильного образа instagram.com/kamenskux

Украинская поп-исполнительница Настя Каменских , ныне выступающая под псевдонимом NK , поделилась фото отдыха в городе Лос-Анджелес (штат Калифорния, США).

На своей странице в Instagram артистка поделилась фото, на котором она позирует в костюме бежевого цвета. Он состоит из мини-юбки с ассиметричным кроем на пуговицах и укороченного жакета. Под жакет артистка надела облегающую белую майку, которая подчеркнула пышный бюст Каменских. Образ она дополнила солнцезащитными очками с красной оправой.

Подписчики знаменитости отметили, что она выглядит очень сексуально, и расхвалили ее фигуру.

"Офигенный костюм", "Супер секси", "Настя, Вы в отличной форме!", "Сисяндры норм", "Настюша похудела", - восхищались поклонники.

Подписчики расхвалили фигуру артистки instagram.com/kamenskux

Ранее Настя Каменских в США покрасовалась в коротком наряде.

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