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"Сисяндры норм": Настя Каменских восхитила фанатов аппетитной фигурой в мини-юбке

Сегодня, 12:48

Певица поделилась фото с отдыха в США.

Настя Каменских
Певица поделилась фото стильного образа instagram.com/kamenskux
Украинская поп-исполнительница  Настя Каменских, ныне выступающая под псевдонимом NK, поделилась фото отдыха в городе Лос-Анджелес (штат Калифорния, США).

На своей странице в  Instagram артистка поделилась фото, на котором она позирует в костюме бежевого цвета. Он состоит из мини-юбки с ассиметричным кроем на пуговицах и укороченного жакета. Под жакет артистка надела облегающую белую майку, которая подчеркнула пышный бюст Каменских. Образ она дополнила солнцезащитными очками с красной оправой.

Подписчики знаменитости отметили, что она выглядит очень сексуально, и расхвалили ее фигуру.

"Офигенный костюм", "Супер секси", "Настя, Вы в отличной форме!", "Сисяндры норм", "Настюша похудела", - восхищались поклонники.

Настя Каменских
Подписчики расхвалили фигуру артистки instagram.com/kamenskux

Ранее Настя Каменских в США покрасовалась в коротком наряде.

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Теги:  
Настя Каменских, певица, фото, США
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