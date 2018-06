Скоро услышит и Украина: Gorillaz выпустили долгожданный альбом

В лонгплей вошли 11 треков.

Британская виртуальная группа Gorillaz, которая выступит 25 июля на фестивале UPark , выпустила шестой студийный альбом под названием "The Now Now". Туда вошли 11 песен, которые записывались в феврале 2018 года в одной из студий в Лондоне.

В записи первого сингла с альбома "Humility" принял участие культовый соул-джазовый гитарист Джордж Бэнсон. Также в этом клипе появился новый персонаж группы под названием "Эйс".

Вторй сингл "Hollywood" музыканты записали совместно со Снуп Доггом и Jamie Principle.

Gorillaz была основана в 1998 году фронтменом Blur Деймоном Албарном и художником Джейми Хьюлеттом. Участники виртуальной рок-группы являются вымышленными анимационными персонажами: 2D, Мердок Никкалс, Нудл и Рассел Хоббс.

