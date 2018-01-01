Скоро услышит и Украина: Gorillaz выпустили долгожданный альбом

В лонгплей вошли 11 треков.
В записи первого сингла с альбома "Humility" принял участие культовый соул-джазовый гитарист Джордж Бэнсон. Также в этом клипе появился новый персонаж группы под названием "Эйс".
Вторй сингл "Hollywood" музыканты записали совместно со Снуп Доггом и Jamie Principle.
Gorillaz была основана в 1998 году фронтменом Blur Деймоном Албарном и художником Джейми Хьюлеттом. Участники виртуальной рок-группы являются вымышленными анимационными персонажами: 2D, Мердок Никкалс, Нудл и Рассел Хоббс.
Ранее стало известно, что в Украине впервые выступит Bonobo.
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