Стало известно, когда в Киеве выступит группа Gorillaz

В конце июля в Киеве на фестивале UPark выступит британская виртуальная группа Gorillaz.

На одной сцене с ней споют ряд зарубежных и украинских артистов, имена которых будут объявлены в ближайшее время, говорится на странице феста в Facebook.

Мероприятие состоится 25 июля под аркой Дружбы народов.

Напомним, 11 ноября в киевском Дворце спорта выступила легендарная немецкая рок-группа Scorpions в рамках тура Crazy World. Участники коллектива прилетели в аэропорт "Борисполь" (находится под столицей) 10 числа.