Слава из "НеАнгелов" показала соблазнительную фигуру в купальнике

Певица похвасталась своими формами.

Певица похвасталась своими формами instagram.com/slava_kaminska

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская , которая отправилась на отдых в Турцию, поделилась с подписчиками снимками своей подтянутой фигуры.

На своей странице в Instagram звезда поделилась фотографиями, на которых она позирует в купальнике.

Певица решила акцентировать внимание на своей попе – купальник безупречно сел на ягодицы артистки.

Поклонники также расхвалили Славу за такие фото, и отметили, что, как для мамы двух деток, она выглядит безупречно.

"Нереальная красотка!", "Роскошно!", "Афродита", "Слава огонь!", - восхищались юзеры.

Фанаты расхвалили снимки Славы instagram.com/slava_kaminska

Фанаты расхвалили снимки Славы instagram.com/slava_kaminska

Ранее Слава из "НеАнгелов" похвасталась пятой точкой.

Читайте наши новости в Facebook