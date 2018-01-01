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Слава из "НеАнгелов" показала соблазнительную фигуру в купальнике

Сегодня, 06:31

Певица похвасталась своими формами.

Каминская
Певица похвасталась своими формами instagram.com/slava_kaminska
Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая отправилась на отдых в Турцию, поделилась с подписчиками снимками своей подтянутой фигуры.

На своей странице в Instagram звезда поделилась фотографиями, на которых она позирует в купальнике.

Певица решила акцентировать внимание на своей попе – купальник безупречно сел на ягодицы артистки.

Поклонники  также расхвалили Славу за такие фото, и отметили, что, как для мамы двух деток, она выглядит безупречно.

"Нереальная красотка!", "Роскошно!", "Афродита", "Слава огонь!", - восхищались юзеры.

Слава Каминская
Фанаты расхвалили снимки Славы instagram.com/slava_kaminska
Слава Каминская
Фанаты расхвалили снимки Славы instagram.com/slava_kaminska

Ранее Слава из "НеАнгелов" похвасталась пятой точкой.

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Теги:  
Слава Каминская, НеАнгелы, фото, отдых, попа, купальник, фигура
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