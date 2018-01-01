Стало известно, во сколько обошлась поездка Melovin на Евровидение-2018

Телеканал СТБ потратил на артиста немаленькую сумму.

Поездка артиста обошлась телеканалу СТБ в 2,2 миллиона гривен Фото: Reuters

Поездка представителя от Украины Melovin на Евровидение-2018 обошлась телеканалу СТБ, который взял на себя полное финансирование номера артиста, в 2,2 миллиона гривен.

Об этом во время пресс-конференции Униан сообщила креативный продюсер Нацотбора Наталья Франчук.

По ее словам, в эту сумму включены все расходы: аранжировка песни, сценографика, реквизит, услуги постановщика и стилиста, спецэффекты, расходы на транспорт и проживание.

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Сам Melovin отметил, что благодарен каждому, кто готовил его выступление, и признался, что участие в песенном конкурсе его закалило.

"С организацией все было правда очень круто: подготовка, тайминг — все четко по времени, и это даже как-то закалило меня", — отметил певец.

К слову, поездка Джамалы на Евровидение-2016 в целом обошлась в 3 миллиона 120 тысяч гривен, из которых СТБ тогда выделил 1 миллион 800 тысяч гривен.

Напомним, Melovin на Евровидении-2018 занял 17 место из 26 возможных.

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