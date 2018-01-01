Свадьбу принца Гарри и Меган Маркл скандальная российская журналистка назвала "триумфом курицы"

По ее мнению, женщины, стремящиеся к браку, годны лишь для того, чтобы "глотать сперму вечно косящего налево мужа".

Лена Миро назвала свадьбу Меган Маркл "триумфом курицы". Фото: Reuters

Известная в России блогер и журналистка Лена Миро назвала свадьбу Меган Маркл и принца Гарри "триумфом курицы".

"Свадьба – это обряд для закомплексованных идиотов. Человек свободный и уверенный в себе не видит в нем ни малейшего смысла. Два самодостаточных человека не нуждаются в документе, подтверждающем их союз. Еще и за подписью третьего лица", – написала она в своем блоге.

По ее мнению, Меган просто нужны "гарантии" со стороны любимого человека, а вот мужчины вообще не хотят жениться.

"И пока быдло ликует, пуская сопли от "романтической истории любви", увенчавшейся самым асексуальным нарядом, который только можно придумать для женщины, – свадебным платьем, мудрые леди понимают, что на самом деле представляет из себя брак",– считает Миро.

Радоваться, по ее мнению, нужно разводу, а не браку.

По словам блогера, Виктория Бэкхем разделяет ее позицию, потому и явилась на королевскую свадьбу в "траурном" наряде.

"И в этом заключается святая правда жизни, которую ни одна курица не в состоянии проглотить, а потому она глотает сперму вечно косящего налево мужа", – резюмировала журналистка.

Ранее в сети нашлось судьбоносное фото Меган Маркл. Королевская свадьба была предопределена, пишут в соцсетях.

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