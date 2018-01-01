Сын казака и "отец" Сойера и Жеглова: каким был и чем запомнился Станислав Говорухин. Биография

"Главред" напоминает основные жизненные вехи знаменитого режиссера и актера.

О смерти известного российского режиссера Станислава Говорухина стало известно в четверг, 14 июня. Он умер в санатории в Московской области после продолжительной болезни.

Предварительной причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

"Главред" напоминает, чем запомнился Станислав Говорухин своим поклонникам и обществу.

Станислав Говорухин: биография

Родился Говорухин 29 марта 1936 года в городе Березники Свердловской области (сейчас это территория Пермского края в России).

Как впоследствии рассказывал, отцом его был донской казак, дважды арестант, погибший в итоге в Сибири. "Послали мы с сестрой запросы в разные места. Первым пришел ответ из ростовского КГБ: "Говорухин Сергей Георгиевич, 1908 года рождения, осужден особым заседанием НКВД на 3 года концентрационных лагерей за то, что произвел выстрел и бросил камень в окно дома, где проходило заседание деревенской бедноты".

1928 год. Ему на тот момент было всего 20 лет. Дальше веревочка раскрутилась сама собой. Отсидел он свои три года в городе Соликамске, вышел на волю, встретил мою маму, родил мою сестру и меня, а дальше – как и положено, загребли по второму разу. За то, что донской казак. Согласно известному указу Свердлова казачество подлежало ликвидации как класс. Погиб Говорухин Сергей Георгиевич в Сибири году в 38-ом в возрасте 30 лет", – писал Говорухин.

По его словам, детство у него было нищее. Семья жила мы в бараках: "Не как в песне у Высоцкого: "на 38 комнатов всего одна уборная", а на 9 бараков – одна!"

В 1958 году Говорухин окончил геологический факультет. Какое-то время он даже работал по специальности – геологом, но спустя какое-то время стал работать редактором и ассистентом режиссера на Казанской студии телевидения.

В 1966 году (по другим данным – в 1967 году) Говорухин окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии с отличием. И потом вплоть до 1987 года работал ассистентом режиссера, режиссером, кинорежиссером-постановщиком художественной кинематографии высшей категории на "Одесской киностудии художественных фильмов".

При этом об одесситах впоследствии режиссер отзывался крайне нелицеприятно: "Одесса… Я с брезгливостью отношусь к этому городу. К горожанам, которые позволили сделать с собой такое. В Одессе же миллион с лишним жителей! Трусливый народ – одесситы. Я их хорошо знаю… Такое невозможно было бы в Севастополе – там каждый бы взял тесак, топор, ружье. Есть народы, которые не запугаешь. Чеченцы. Или керченцы. Мужественные, сильные. И вся история их такова. А одесситы заткнулись, испугались и сидят. И постепенно меняют свои взгляды. Зомбируются понемногу и тоже рассказывают про москалей, которые воюют с Украиной…".

Станислав Говорухин: фильмы

Как актер Говорухин снялся почти в 30 картинах (среди них "Асса" и "Благословите женщину"), в том числе телевизионных. Выступал также в качестве сценариста и продюсера. Но запомнился все же больше как режиссер.

Среди самых известных режиссерских работ Говорухина:

"Вертикаль" (1967),

"Место встречи изменить нельзя" (1979),

"Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна" (1981),

"В поисках капитана Гранта" (1985),

"Десять негритят" (1987),

"Ворошиловский стрелок" (1999),

"Благословите женщину" (2003) и другие.

Последний фильм Говорухина – "Конец прекрасной эпохи" – Украина в национальный прокат пускать отказалась "по известным причинам".

Также он написал более 20 киносценариев (например, к фильмам "Пираты XX века" (1979), "В поисках капитана Гранта" (1985), "Тайны мадам Вонг" (1986), "Ворошиловский стрелок" (1999), а также несколько книг.

Станислав Говорухин: личная жизнь

Говорухин был дважды женат: первый раз на театральной актрисе и педагоге Юноне Каревой, второй – на монтажере "Одесской киностудии" Галине Говорухиной. От Каревой Говорухин был сын Сергей, который пошел по стопам отца, став режиссером. Сын Говорухина умер от инсульта, когда ему было 50 лет.

Станислав Говорухин: политические взгляды

Говорухин принимал активное участие в политической жизни и был членом партии "Единая Россия". В 2000 году даже выдвигался в президенты России.

При этом актер и режиссер рьяно поддерживал президента РФ Владимира Путина. "Я поддерживаю президента России Владимира Путина и всей душой за народ Донбасса", – утверждал он.

Говорухин также поддерживал аннексию Крыма и агрессию Путина. Он был в числе первых 86 человек, кто подписал открытое обращение деятелей культуры РФ в поддержку политики президента Путина в Украине и в Крыму.

Станислав Говорухин и секс-скандал

В марте этого года журналистка Дарья Комарова, сотрудничающая с "Радио Свобода", заявила, что Говорухин обещал ей роль в обмен на секс. По ее словам, прямо перед интервью он попросил ее "снять колготки и ходить подле него".

Инцидент с Говорухиным произошел в 2012 году в Чебоксарах, где постоянно проживает и работает журналистка.

Сам Говорухин заявил, что ничего подобного не помнит и не уверен, что вообще посещал в Чебоксары в 2012 году. Однако в архивах чебоксарского портала "ProГород" можно обнаружить интервью режиссера, датированное 2 февраля 2012 года, в котором он говорит, что "в Чебоксары приезжал и еще буду приезжать".

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