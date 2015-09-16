Украина отказалась от проката нового фильма Говорухина

Украинские кинопрокатчики отказались демонстрировать новую картину Станислава Говорухина "Конец прекрасной эпохи".

Об этом на встрече с журналистами рассказал представитель кинокомпании "Люксор" Сергей Сорочкин, передает ТАСС.

При этом фильм выйдет в Казахстане и прибалтийских странах, где проходили съемки.

"В российский прокат фильм выходит 1 октября. Роспись сейчас ведется. Довольно широко. Кроме Украины, где от этого фильма отказались по всем известным причинам", — отметил Сорочкин.

Премьера ленты "Конец прекрасной эпохи" состоялась 7 июня на фестивале "Кинотавр". В центре сюжета — история журналиста и писателя Андрея Лентулова, который переезжает из Ленинграда в Таллин в поисках своего места в жизни. Там Лентулов, известный прямотой взглядов, свободой мысли и дерзостью суждений, устраивается работать в местную газету.

Действие происходит в 1970-е годы. Авторы, в частности, затрагивают тему советской цензуры.

Фильм основан на книге писателя Сергея Довлатова "Компромисс". В нем снялись Иван Колесников, Федор Добронравов, Сергей Гармаш, Светлана Ходченкова и Борис Каморзин.

Как известно, Украина запретила показ на территории страны почти 400 российских фильмов и сериалов.