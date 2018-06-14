Говорухин об Украине: Крымнаш, на Донбассе – гражданская война, а Путин - молодец

14 июня 2018, 13:04

Покойный режиссер был украинофобом.

Говорухин не любил Украину

О смерти известного российского режиссера Станислава Говорухина стало известно в четверг, 14 июня. Он умер в санатории в Московской области после продолжительной болезни. Предварительной причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Говорухин был известен своей политической позицией – он неоднократно выступал в поддержку Путина, хвалил его за аннексию Крыма и утверждал, что на Востоке Украины идет гражданская война.

"Главред" собрал самые яркие цитаты покойного режиссера об Украине и украинцах.

Говоря об украинско-российских отношениях в одном из интервью в 2014 году режиссер отметил, что это вряд ли когда-нибудь наладятся:

"Как гражданин, я понимаю: мы поссорились с Украиной на всю жизнь… Такую кровь не смоешь. Может, через сто лет и помиримся, если Земля еще будет существовать. Но на отрезок моей оставшейся жизни я прекрасно понимаю, что уже не поеду ни в Киев, ни в Харьков… А Одесса… Я с брезгливостью отношусь к этому городу. К горожанам, которые позволили сделать с собой такое. В Одессе же миллион с лишним жителей! Трусливый народ - одесситы. Я их хорошо знаю… Такое невозможно было бы в Севастополе - там каждый бы взял тесак, топор, ружье. Есть народы, которые не запугаешь. Чеченцы. Или керченцы. Мужественные, сильные. И вся история их такова. А одесситы заткнулись, испугались и сидят. И постепенно меняют свои взгляды. Зомбируются понемногу и тоже рассказывают про москалей, которые воюют с Украиной…" - отметил Говорухин.

В 2015 году Говорухин сказал, что в Украине идет гражданская война, где "русская часть Донбасса сражается с национальной частью разношерстной Украины, которая никогда не была единой, она состоит из разных народов: Буковина, Галиция и других".

"Особо ничего не сделаешь, надо не уподобляться некоторым украинцам, не воспитывать в народе ненависть к другой национальности, чтобы у нас не возникло то, что там. Для них все москали на одно лицо, мы все для них мерзавцы, враги. Пока мы разделяем украинский народ и его националистических вождей – это совсем разные пироги, так и должно быть. Из-за моей позиции я на Украине нежелательный гость. Я поддерживаю президента России Владимира Путина и всей душой за народ Донбасса", - добавил он.

Говорухин также поддерживал аннексию Крыма и агрессию Путина. Он был в числе первых 86 человек, кто подписал открытое обращение деятелей культуры РФ в поддержку политики президента РФ Владимира Путина в Украине и в Крыму.

"Пока во многих сложных моментах наш президент вел себя правильно, в частности с Крымом. Сейчас легко представить, что было бы в Крыму, если бы жителям Крыма не дали провести референдум. Сколько бы крови там пролилось! Было бы тяжелей, чем на Донбассе. Но Крым однороден, там русские, разбавленные татарами. В Донбассе не может быть результата 90 процентов за присоединение к России. Они голосуют за независимость", - высказался Говорухин.

Покойный режиссер также жаловался на "украинский национализм" и "бандеровцев".

"Двадцать лет я жил и работал в Одессе, на Одесской киностудии, и хорошо знаю, что такое украинский национализм. На себе неоднократно испытывал", - заявил Говорухин.

В ответ на это высказывание 23 марта 2014 года участники одесского Евромайдана установили на Одесской киностудии памятную доску, на которой Говорухин представлен в виде скорпиона с головой человека и трубкой.

За антиукраинскую позицию Говорухин был персоной нон-грата в Украине. В ответ на запрет въезда в Украину, режиссер сказал:

"Ну, на здоровье! Ничего страшного здесь нет. Меня никак это не трогает. Я и оспаривать не собираюсь, что тут говорить".

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Украина смерть умер Станислав Говорухин
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