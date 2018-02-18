"Такая же хабалка как и вы": пользователи соцсети набросились на Волочкову из-за видео с дочерью

Пользователи уверены, что девочка на видео грубо материлась.

На Анастасию Волочкову снова набросились пользователи volochkova_art/instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась в Instagram видео перед концертом, в котором участвовала она и ее дочь Ариадна.

В гримерке собирались и красились артистки, Волочкова показывала как она цепляет парик, а Ариадна искала кисти, чтобы сделать макияж. Юзеры услышали, что девочка использовала матерное слово.

"Воспитанная" Ариша сказала "Где мои кисти, бл*ть?"?", "Яблоко от яблони ....как говорится", "Волочкова, а это нормально, что ваша дочь матерится? Такая хабалка, как и вы", - возмутились поклонники балерины.

Другие же подписчики правильно расслышали слова дочери Волочковой, и посоветовали тем, кто набросился на девочку, сходить к специалистам проверить слух.

"Там нет матов....одна не услышала....другая неДОслышала, третья не поняла...", "Для глухих. Девочка матом не ругалась. Если для кого-то фраза 'Где мои кисти Для теней' матерная, то пора сходить в лору и проверить слух", - объясняли юзеры.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Фев 18, 2018 в 8:54 PST

Ранее Анастасия Волочкова показала, кто ее фотографирует.