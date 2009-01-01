Тина Кароль блистала на сцене в соблазнительном платье, опубликованы фото и видео

Артистка исполнила лучшие композиции в сопровождении балета Kozar Dance Theatre.

Тина Кароль. facebook.com/tina.karol

Известная украинская певица Тина Кароль на фестивале "Черноморские игры" в Скадовске впечатлила своих поклонников новым игривым образом.

Певица выступила с музыкальным блоком из своего будущего всеукраинского тура в поддержку нового альбома, говорится в сообщении на странице певицы в Facebook.

Артистка исполнила лучшие композиции в сопровождении балета Kozar Dance Theatre.

Похудевшая певица блистала на сцене в откровенном и просвечивающем наряде с бахромой, камнями и пайетками.

Тина продемонстрировала стройные ножки в сексуальном платье.

Фанаты певицы в соцсети обратили внимание на ее фигуру. В комментариях к фотографиям они написали, что Кароль похудела и выглядит безупречно.

"Тиночка как всегда, супер! Волшебно поет и выглядит роскошно", — отметили в подписчики.

Ольга Мирошниченко: "Тіночка-це велика і свята жінка.Дай Боже їй здоров'я і жіночого щаст'я!!! "

Валик Орешин: "Тиночка супер леди я восторге! "

Напомним, Всеукраинский тур Тины Кароль стартует 24 августа в Каменец-Подольске. Певица выступит в 35 городах Украины, дав 55 концертов. В Киеве Кароль даст 5 сольных концертов подряд.

фото; видео: facebook.com/tina.karol/Андрей Петров