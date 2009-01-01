Тина Кароль блистала на сцене в соблазнительном платье, опубликованы фото и видео

Артистка исполнила лучшие композиции в сопровождении балета Kozar Dance Theatre.
Певица выступила с музыкальным блоком из своего будущего всеукраинского тура в поддержку нового альбома, говорится в сообщении на странице певицы в Facebook.
Артистка исполнила лучшие композиции в сопровождении балета Kozar Dance Theatre.
Похудевшая певица блистала на сцене в откровенном и просвечивающем наряде с бахромой, камнями и пайетками.
Тина продемонстрировала стройные ножки в сексуальном платье.
Фанаты певицы в соцсети обратили внимание на ее фигуру. В комментариях к фотографиям они написали, что Кароль похудела и выглядит безупречно.
"Тиночка как всегда, супер! Волшебно поет и выглядит роскошно", — отметили в подписчики.
Ольга Мирошниченко: "Тіночка-це велика і свята жінка.Дай Боже їй здоров'я і жіночого щаст'я!!! "
Валик Орешин: "Тиночка супер леди я восторге! "
Напомним, Всеукраинский тур Тины Кароль стартует 24 августа в Каменец-Подольске. Певица выступит в 35 городах Украины, дав 55 концертов. В Киеве Кароль даст 5 сольных концертов подряд.
фото; видео: facebook.com/tina.karol/Андрей Петров