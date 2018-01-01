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"Тупышечка и *бланочка": фанаты жестко прошлись по Вере Брежневой из-за фото с подругой

Сегодня, 17:05

Певица позировала на лестнице в стильном наряде.

Брежнева
Вера Брежнева поделилась новым фото instagram.com/ververa
Известная украинская певица Вера Брежнева поделилась фото с подругой, которое тут же раскритиковали подписчики.

На снимке, который исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, она позирует с дизайнером Анной Хмелевой на лестнице в стильных образах: Брежнева в красном платье на запах и черных ботинках, а Хмелева в черной майке, джинсовых шортах и куртке.

"Смугляночка и беляночка", - подписала снимок артистка.

Одним поклонникам не понравились ни сапоги, ни подпись певицы, и они на свой грубый манер обозвали артистку и ее подругу.

"Тупышечка и *бланочка", "Шмарочка и давалочка", "В сапогах…",  - раскритиковали юзеры.

Однако большинству образ Брежневой понравился, и они расхвалили ее фигуру, и наряд.

"Длинноногие красотки!", "Миленькое платьице", "Ухх какие ноги!", "Какие вы стильные", - восхищались поклонники.

Вера Брежнева
Певица позировала на лестнице с подругой instagram.com/ververa

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Теги:  
Вера Брежнева, фото, отпуск, певица
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