Участники "Танців з зірками" выйдут на паркет в образах героев известных кинофильмов

В это воскресенье в 21:00 на телеканале "1+1" состоится пятый прямой эфир легендарного обновленного проекта "Танці з зірками", темой которого станет мировое кино.

В рамках пятого выпуска звездные участники проекта будут танцевать на главном паркете страны в образах популярных героев известных кинолент, а также расскажут, что происходило в их жизни во время выхода этих фильмов на экраны.

Специальным гостем шоу станет балет "Freedom Ballet", который создаст атмосферу красной дорожки "Оскар". Интересно, что в выступлении также примут участие звезды и танцовщики проекта.

Лидеры просмотров на Youtube Надя Дорофеева и Евгений Кот выйдут на паркет "Танців з зірками" с пасодоблем в образах Дейнерис Таргариен и Джона Сноу из культового телесериала "Игра престолов", а Юрий Ткач и Илона Гвоздева превратятся в суперзлодея Грю и Люси из мультфильма "Гадкий я" и зажгут зрителей веселым стилем "диско".

Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко выполнят на главном пакете страны вальс под песню Whitney Houston "I will always love you", под которую певица 10 лет назад танцевала в паре со своим партнером в первом сезоне "Танців з зірками" Владом Ямой. Будут ли бурлить страсти в танцевальном треугольнике в стиле фильма "Телохранитель", зрители узнают уже в это воскресенье.

Сергей и Снежана Бабкины превратятся в героев музыкальной комедии "В джазе только девушки". Интересно, что ради выступления Сергей даже сбрил свою бороду.

В свою очередь, Ахтем Сеитаблаев и Алена Шоптенко воссоздадут на паркете фильм "Тіні забутих предків", Дмитрий Комаров и Александр Кучеренко — "Волшебник из страны Оз", а Камалия и Дмитрий Жук — "Титаник".

Отметим, что в течение недели фанаты Оли Поляковой и Степана Мисюрки просили вернуть пару в проект, но увидят ли снова зрители "суперблондинку" на главном паркете стране, станет известно уже скоро.

Напомним, что на прошлой неделе по результатам суммы баллов судейской тройки Влада Ямы, Екатерины Кухар, Monatik и зрителей две пары попали в "зону риска" — Сергей и Снежана Бабкины, а также Оля Полякова и Степан Мисюрка. Поскольку у пар была одинаковая сумма баллов от судей и зрителей, их судьбу вновь решали члены жюри. Monatik и Влад Яма отдали свой голос супругам Бабкиным, а Екатерина Кухар — паре Оли Поляковой. Таким образом, проект покинула пара Оли Поляковой и Степана Мисюрки.

Каждый эфир у неизменного ведущего "Танців з зірками" Юрия Горбунова появляется новый напарник. В прошлый раз пару Юрию составила популярная актриса Лилия Ребрик, а кого вся страна увидит на звездном балконе в следующий раз — до сих пор остается интригой.

