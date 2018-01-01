Умерла известная народная артистка России Наталья Попович

Главный хормейстер московского театра "Новая опера" скончалась на 73-м году жизни.

Скончалась Наталья Попович. NewInform

Скончалась главный хормейстер московского театра "Новая опера" и вдова основателя театра Евгения Колобова Наталья Попович. Ей было 73 года.

Она тяжело болела, , сообщается на сайте театра "Новая опера".

"В тяжелый момент ухода Колобова из Театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Наталья Григорьевна получила ряд лестных предложений, в том числе из главного театра страны — Большого. Но она, как и муж, предпочла журавля в небе — мечту о своем театре — синице в руках", — говорится в сообщении пресс-службы "Новой оперы".

Наталья Попович создала в театре "Новая опера" собственный хор.

Она выступила автором идеи постановки целого ряда спектаклей театра:

"Джанни Скикки" Пуччини,

"Золушка" Россини,

"Искатели жемчуга" Бизе,

"Князь Игорь" Бородина,

"Трубадур" и "Наббуко" Верди,

"Севильский цирюльник" Россини,

"Пиковая дама" Чайковского и других.

Также Попович инициировала создание титульного ежегодного фестиваля "Крещенская неделя в "Новой опере".

Напомним, 12 марта в Москве умер Олег Табаков. Актеру было 82 года.

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