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Умерла известная народная артистка России Наталья Попович

Сегодня, 20:41

Главный хормейстер московского театра "Новая опера" скончалась на 73-м году жизни.

Наталья Попович
Скончалась Наталья Попович. NewInform
Скончалась главный хормейстер московского театра "Новая опера" и вдова основателя театра Евгения Колобова Наталья Попович. Ей было 73 года.

Она тяжело болела, , сообщается на сайте театра "Новая опера".

"В тяжелый момент ухода Колобова из Театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Наталья Григорьевна получила ряд лестных предложений, в том числе из главного театра страны — Большого. Но она, как и муж, предпочла журавля в небе — мечту о своем театре — синице в руках", — говорится в сообщении пресс-службы "Новой оперы".

Наталья Попович создала в театре "Новая опера" собственный хор.

Она выступила автором идеи постановки целого ряда спектаклей театра:

  • "Джанни Скикки" Пуччини,
  • "Золушка" Россини,
  • "Искатели жемчуга" Бизе,
  • "Князь Игорь" Бородина,
  • "Трубадур" и "Наббуко" Верди,
  • "Севильский цирюльник" Россини,
  • "Пиковая дама" Чайковского и других.

Также Попович инициировала создание титульного ежегодного фестиваля "Крещенская неделя в "Новой опере".  

Напомним, 12 марта в Москве умер Олег Табаков. Актеру было 82 года.

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