Умерла известная народная артистка России Наталья Попович

Главный хормейстер московского театра "Новая опера" скончалась на 73-м году жизни.
Она тяжело болела, , сообщается на сайте театра "Новая опера".
"В тяжелый момент ухода Колобова из Театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Наталья Григорьевна получила ряд лестных предложений, в том числе из главного театра страны — Большого. Но она, как и муж, предпочла журавля в небе — мечту о своем театре — синице в руках", — говорится в сообщении пресс-службы "Новой оперы".
Наталья Попович создала в театре "Новая опера" собственный хор.
Она выступила автором идеи постановки целого ряда спектаклей театра:
Также Попович инициировала создание титульного ежегодного фестиваля "Крещенская неделя в "Новой опере".
Напомним, 12 марта в Москве умер Олег Табаков. Актеру было 82 года.
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