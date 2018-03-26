"Теперь Хабенский в неловком положении": в РФ разгорелся скандал вокруг преемника Табакова

Актер и блогер Станислав Садальский в своем Instagram раскрыл подробности скандальной дискуссии, разгоревшейся в МХТ им. Чехова.

Художественным руководителем театра на протяжении 18 лет был ныне покойный Олег Табаков, а после смерти артиста его преемником на этой должности стал режиссер, лауреат "Золотой маски" и основатель "Студии театрального искусства" 60-летний Сергей Женовач. Министр культуры Владимир Мединский сообщил, что на работу Женовач выйдет с 23 апреля.

В то же время Садальский написал в соцсети: "Сегодня в МХТ директор театра Кравец и ректор Золотовицкий собрали всех за тем, чтобы артисты подписали коллективное письмо на имя президента РФ. Дескать, не хотим нового режиссера Сергея Женовача, хотим Хабенского! Только Путин может решить этот вопрос. Как и все остальные проблемы".

По словам блогера, "теперь Хабенский в неловком положении".

"Видимо, Кравец с Золотовицким боятся за свои места и не уверены в завтрашнем дне. Что интересно, актеры письмо не подписали", — резюмировал Садальский.

Ранее близкая подруга Табакова назвала настоящую причину смерти актера. Юлия Пузырева рассказала о страшной болезни артиста.