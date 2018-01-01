В США умер оскароносный режиссер "Пролетая над гнездом кукушки" Милош Форман

Режиссера не стало на 87 году жизни.

Режиссера не стало на 87 году жизни Фото: Reuters

В США в возрасте 86 лет скончался известный чешский и американский режиссер Милош Форман.

О кончине культового режиссера журналистам сообщила его супруга. Причина смерти не уточняется, сообщает Hollywood Reporter.

Форман родился в 1932 году в Чехословакии, известность как режиссер получил в начале 1960-х, в 1968 году уехал в США.

Стоит отметить, что Милош Форман является двухкратным обладателем премии "Оскар" за режиссуру фильмов "Пролетая над гнездом кукушки" и "Амадей" (в 1975 и 1984 годах), трижды удостаивался "Золотого глобуса".

Благодаря Форману на экраны также вышли такие киноленты как "Народ против Ларри Флинта", "Человек на Луне" и "Призраки Гойи".

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