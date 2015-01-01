В США умерла принцесса Лея из "Звездных войн"

В прошлом году Фишер заявила, что готовит книгу мемуаров о своей Главной Роли.

Кадр из фильма Instagram

В США в возрасте 60 лет умерла актриса Кэрри Фишер, получившая известность благодаря исполнению роли принцессы Леи Органы в киносаге "Звездные войны".

Об этом сообщает сайт People со ссылкой на заявление представителя ее дочери, актрисы Билли Кэтрин Лурд.

Согласно сообщению, Фишер умерла в одной из больниц Лос-Анджелеса, куда она была госпитализирована 23 декабря из-за сердечного приступа.

Американка по происхождению, Фишер получила невероятную известность благодаря исполнению роли принцессы Леи Органы в киносаге "Звёздные войны". В первом же фильме, вышедшем в 1977 году, она создала культовый образ — и до конца своих дней ассоциировалась именно с этим персонажем.

Керри Фишер была одной из немногих актеров оригинальной саги, которые согласились сотрудничать с Диснеем в создании продолжения "Звездных воен". Ее появление в премьере 2015 года "пробуждение силы" произвело настоящий фурор — практически все зрители отмечали, что Лея совершенно не изменилась за прошедшие 40 лет.

Кэрри Фишер Instagram

В прошлом году Фишер заявила, что готовит книгу мемуаров о своей главной роли. Сердечный приступ, перенесенный ею на борту самолета во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес за 15 минут до посадки положил начало конца.

Напомним, в Белом доме Обама с женой зажгли с персонажами "Звездных войн".