В США умерла принцесса Лея из "Звездных войн"

В прошлом году Фишер заявила, что готовит книгу мемуаров о своей Главной Роли.
Об этом сообщает сайт People со ссылкой на заявление представителя ее дочери, актрисы Билли Кэтрин Лурд.
Согласно сообщению, Фишер умерла в одной из больниц Лос-Анджелеса, куда она была госпитализирована 23 декабря из-за сердечного приступа.
Американка по происхождению, Фишер получила невероятную известность благодаря исполнению роли принцессы Леи Органы в киносаге "Звёздные войны". В первом же фильме, вышедшем в 1977 году, она создала культовый образ — и до конца своих дней ассоциировалась именно с этим персонажем.
Керри Фишер была одной из немногих актеров оригинальной саги, которые согласились сотрудничать с Диснеем в создании продолжения "Звездных воен". Ее появление в премьере 2015 года "пробуждение силы" произвело настоящий фурор — практически все зрители отмечали, что Лея совершенно не изменилась за прошедшие 40 лет.
В прошлом году Фишер заявила, что готовит книгу мемуаров о своей главной роли. Сердечный приступ, перенесенный ею на борту самолета во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес за 15 минут до посадки положил начало конца.
Напомним, в Белом доме Обама с женой зажгли с персонажами "Звездных войн".