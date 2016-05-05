В Белом доме Обама с женой зажгли с персонажами "Звездных войн", опубликовано видео

В среду, 4 мая, в расположенном в Вашингтоне Белом доме президент США Барак Обама вместе с женой Мишель в честь дня "Звездных войн" потанцевали с персонажами фильма.

Об этом говорится на странице The White House в Facebook.

В то же время журналисты уточнили, что в мероприятии принимали участие робот R2D2 и штурмовики.

"Танцуй или не танцуй. Не нужно пробовать", — подписали видеоролик в пресс-службе.

Напомним, ранее СМИ писали, что благодаря эффективной программе развития, предложенной компанией Walt Disney, стоимость бренда "Звездные войны" увеличится до 10 млрд долларов.

Видео: The White House