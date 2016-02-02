Стоимость бренда "Звездные войны" увеличится до 10 миллиардов

Благодаря эффективной программе развития, предложенной компанией Walt Disney, стоимость бренда "Звездные войны" увеличится до 10 ммлрд долл.

Такой прогноз дает издание Brand Finance, оценивающая состояния самых известных брендов мира, сообщает kinonews.

Таким образом, приобретение в 2012 году компании Lucasfilm и всей ее библиотеки у Джорджа Лукаса за 4,05 млрд долл. оказалось очень выгодным для акционеров Walt Disney. Более того, сам бренд Walt Disney по признанию аналитиков Brand Finance, на сегодняшний день является самым значимым в мире, обогнав своих конкурентов, в том числе LEGO.

Произошло это не только в результате кассового успеха нового эпизода "Звездных войн" и других кинопроектов, но и из-за серии удачных приобретений компании в последние годы и умелого управления новыми активами.

Напомним, что в 2015 году подчиненные Walt Disney студии выпустили сразу несколько успешных проектов. Среди них "Звездные войны: Эпизод 7 - Пробуждение силы" (около 2 млрд долл. кассовых сборов), "Мстители 2: Эра Альтрона" (1,4 млрд долл.), "Головоломка" (856 млн долл.).