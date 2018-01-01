Вера Брежнева поделилась нежной фотографией с мужем Константином Меладзе

Певица поздравила супруга с юбилеем.

Певица поздравила супруга с юбилеем instagram.com/ververa

Известная украинская певица Вера Брежнева выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует с супругом, продюсером Константином Меладзе.

На своей странице в Instagram артистка выложила черно-белое фото, на котором она нежно прижалась к Меладзе.

"Сегодня 55", - подписала фото Брежнева, таким образом, поздравив мужа с юбилеем.

Поклонники артистки в комментариях стали желать паре долгих счастливых лет жизни вместе.

"Долгих лет жизни, счастья Вам!", "Непревзойденный талант! Все песни-шедевр!", "В этом человеке сплошное благородство, счастья Вам!", "Поздравляем достойнейшего Маэстро музыки! Счастья и вдохновения!", - писали юзеры.

Константину Меладзе исполнилось 55 лет instagram.com/ververa

Ранее Вера Брежнева сверкнула грудью на новом фото.

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