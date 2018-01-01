Сегодня, 14:33 RSS

Вера Брежнева поделилась нежной фотографией с мужем Константином Меладзе

Сегодня, 12:28

Певица поздравила супруга с юбилеем.

Брежнева Вера
Певица поздравила супруга с юбилеем instagram.com/ververa
Известная украинская певица Вера Брежнева выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует с супругом, продюсером Константином Меладзе.

На своей странице в Instagram артистка выложила черно-белое фото, на котором она нежно прижалась к Меладзе.

"Сегодня 55", - подписала фото Брежнева, таким образом, поздравив мужа с юбилеем.

Поклонники артистки в комментариях стали желать паре долгих счастливых лет жизни вместе.

"Долгих лет жизни, счастья Вам!", "Непревзойденный талант! Все песни-шедевр!", "В этом человеке сплошное благородство, счастья Вам!", "Поздравляем достойнейшего Маэстро музыки! Счастья и вдохновения!", - писали юзеры.

Вера Брежнева
Константину Меладзе исполнилось 55 лет instagram.com/ververa

Ранее Вера Брежнева сверкнула грудью на новом фото.

Читайте наши новости в Facebook
Теги:  
Вера Брежнева, Константин Меладзе, день рождения, юбилей
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
Подписывайтесь на
наш канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться