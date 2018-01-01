Вера Брежнева поделилась нежной фотографией с мужем Константином Меладзе

Певица поздравила супруга с юбилеем.
На своей странице в Instagram артистка выложила черно-белое фото, на котором она нежно прижалась к Меладзе.
"Сегодня 55", - подписала фото Брежнева, таким образом, поздравив мужа с юбилеем.
Поклонники артистки в комментариях стали желать паре долгих счастливых лет жизни вместе.
"Долгих лет жизни, счастья Вам!", "Непревзойденный талант! Все песни-шедевр!", "В этом человеке сплошное благородство, счастья Вам!", "Поздравляем достойнейшего Маэстро музыки! Счастья и вдохновения!", - писали юзеры.
Ранее Вера Брежнева сверкнула грудью на новом фото.
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