Виктор Павлик впервые увидел невестку на свадьбе сына

Из-за плотного графика они с сыном видятся редко.

Виктор Павлик с сыном Instagram

Певец Виктор Павлик рассказал, почему впервые увидел невестку уже на свадьбе и из-за чего они с сыном редко видятся.

Об этом пишет ivona.

"У нас будет необычный эфир, ведь ради одной замечательной семьи мы решили изменить правила, и в этот раз за звание лучшего кулинара в семье невестка будет соревноваться не со свекровью, а со свекром, да еще и звездным свекром!" — рассказал ведущий Григорий Герман.

Оказывается, Виктор Павлик лично познакомился с невесткой Олесей только на свадьбе сына.

"Я приехал, когда празднование было в разгаре. Помню, захожу в кафе, а там уже гуляния. Тогда и произошло знакомство с невесткой", — признался Виктор Павлик.

Певец добавил, что из-за плотного графика они с сыном видятся редко, поэтому участие в программе — это дополнительный повод собраться вместе.

Допис, поширений Віктор Павлік (@viktorpavlik) Чер 30, 2017 о 6:05 PDT

Также Виктор поделится секретом счастливой семейной жизни, расскажет о самой большой семейной реликвии, а жена Александра Павлика наконец раскроет секрет — почему она в конце концов сдалась после многократных отказов решительному поклоннику.

Напомним, экс-невестка Ющенко с размахом отгуляет 30-летие.