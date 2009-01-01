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Виталий Козловский раскрыл секреты идеального тела

Сегодня, 01:24

Виталий  придерживается безуглеводной диеты.

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Виталий Козловский. Скриншот
Украинский певец Виталий Козловский поделился секретами идеального тела, как ему удается поддерживать хорошие формы тела и сколько времени он на это тратит.

Виталий в эфире "Люкс ФМ" рассказал, что перед важной фотосессией, где нужно показать все рельефы тела, он около трех недель сидит на "сушке".

"Я ем только белок, в общем придерживаюсь безуглеводной диеты", – отметил Виталий.

Он добавил, что всегда корит себя за то, что бывают дни, когда он абсолютно ничего не делает:

"Днем я не могу сидеть дома, мне нужно что-то делать. Я себя начинаю ненавидеть, и вечером, если я ничего не сделал, ложусь спать и прошу прощения у Бога за то, что я сегодня просто этот день "прогавкал"".

 

Не люблю когда люди говорят, что у них всё хорошо. Особенно когда у них не спрашиваешь об этом и знаешь, что на самом деле это не так...А ведь прям всё хорошо может быть лишь у не совсем здоровых Вот мне например, когда плохо, я раздеваюсь на людях. Да и когда хорошо, тем более могу раздеться!)) Поэтому хрен поймёшь, как мне сейчас!? P.S. С некоторых пор начал понимать, что иногда безопасней оголять тело, а не душу.

Допис, поширений Vitaliy Kozlovskiy (@vkozlovskiy) Лис 9, 2017 о 11:54 PST

 

Кто фотограф??? Тема с ванной не раскрыта! /a>

Допис, поширений Vitaliy Kozlovskiy (@vkozlovskiy) Жов 14, 2017 о 11:51 PDT

 

Нет слов #nowords

Допис, поширений Vitaliy Kozlovskiy (@vkozlovskiy) Вер 30, 2017 о 1:43 PDT

Напомним, после расставания с возлюбленной Раминой, певец Виталий Козловский немного отчаялся и решил дать любовное объявление.

 

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Козловский, диета, тело, певец
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