Виталий Козловский раскрыл секреты идеального тела

Виталий придерживается безуглеводной диеты.
Виталий в эфире "Люкс ФМ" рассказал, что перед важной фотосессией, где нужно показать все рельефы тела, он около трех недель сидит на "сушке".
"Я ем только белок, в общем придерживаюсь безуглеводной диеты", – отметил Виталий.
Он добавил, что всегда корит себя за то, что бывают дни, когда он абсолютно ничего не делает:
"Днем я не могу сидеть дома, мне нужно что-то делать. Я себя начинаю ненавидеть, и вечером, если я ничего не сделал, ложусь спать и прошу прощения у Бога за то, что я сегодня просто этот день "прогавкал"".
Не люблю когда люди говорят, что у них всё хорошо. Особенно когда у них не спрашиваешь об этом и знаешь, что на самом деле это не так...А ведь прям всё хорошо может быть лишь у не совсем здоровых Вот мне например, когда плохо, я раздеваюсь на людях. Да и когда хорошо, тем более могу раздеться!)) Поэтому хрен поймёшь, как мне сейчас!? P.S. С некоторых пор начал понимать, что иногда безопасней оголять тело, а не душу.
Напомним, после расставания с возлюбленной Раминой, певец Виталий Козловский немного отчаялся и решил дать любовное объявление.