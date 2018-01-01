"Я знаю свои косяки". Самойлова дала оценку своему выступлению на Евровидении-2018

Певица опровергла домыслы о политическом подтексте оценивания ее номера.
"Я посмотрела сейчас [выступление], потому что я специально не слушала, как я спела. Я знаю свои косяки, я вижу уйму ошибок. И это все не просто так: я не прошла", — сказала она в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.
Самойлова поблагодарила всех за поддержку и подчеркнула, что в оценивание ее конкурсного номера не было политики.
"Я думаю, что все справедливо. Я не вижу ничего политического, и было много сильных вокалистов, которые не прошли в финал", — сказала Самойлова.
Напомним, на Евровидении-2018 Россия, которую представляла Юлия Самойлова, впервые за 14 лет не могла попасть в финал конкурса.
Позже россиянка заявила, что хотела бы еще раз попробовать свои силы в этом вокальном конкурсе.
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