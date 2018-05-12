Самойлова снова хочет представить Россию на Евровидении

Российская исполнительница Юлия Самойлова, которая не прошла в финал Евровидения-2018, хотела бы еще раз попробовать свои силы в этом вокальном конкурсе.

"Ну, считаю, что в финал мы уже точно могли пройти. А уж какое там будет место, я об этом не думала. Если брать снова участие в Евровидении, то надо это сделать так достойно, чтобы не только пройти в финал, но и занять высокую позицию. Для меня и место, и результат имеют значения", - цитирует конкурсантку "Московский комсомолец".

По словам певицы, ее мечта не осуществилась, поскольку в финале конкурса она не смогла принять участие.

"Ужас-ужас? Для меня да, честно говоря. Лично для меня не выйти в финал – это не очень радостный результат. Прямо разочарование, стремно как-то очень", – сказала Самойлова.

Исполнительница уверена, что на Евровидение от России ее снова могут делегировать.

"Думаю, время само меня выберет. Как и в этот раз. Я же давно ждала "Евровидения". Ждала-ждала, оно и упало, скажем так. Так же и еще случится, если нужно будет", - сказала она журналистам за кулисами после разгромного поражения.

Напомним, на Евровидении-2018 Россия, которую представляла Юлия Самойлова, впервые за 14 лет не могла попасть в финал конкурса.

Как ранее сообщалось, букмекеры резко изменили свои прогнозы после оглашения всех участников финала 63-го международного песенного конкурса Евровидение-2018. В тройке лидеров рейтинга снова произошла перестановка, и конкурсантка из Израиля уже не является основным фаворитом зрительских симпатий.

Финал Евровидения-2108 состоится в Лиссабоне 12 мая.