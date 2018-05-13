"Я знаю свои косяки". Самойлова дала оценку своему выступлению на Евровидении-2018

Участница Евровидения-2018 от России Юлия Самойлова заявила, что в Лиссабоне не прошла в финал вокального конкурса абсолютно справедливо.

"Я посмотрела сейчас [выступление], потому что я специально не слушала, как я спела. Я знаю свои косяки, я вижу уйму ошибок. И это все не просто так: я не прошла", — сказала она в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.

Самойлова поблагодарила всех за поддержку и подчеркнула, что в оценивание ее конкурсного номера не было политики.

"Я думаю, что все справедливо. Я не вижу ничего политического, и было много сильных вокалистов, которые не прошли в финал", — сказала Самойлова.

Напомним, на Евровидении-2018 Россия, которую представляла Юлия Самойлова, впервые за 14 лет не могла попасть в финал конкурса.

Позже россиянка заявила, что хотела бы еще раз попробовать свои силы в этом вокальном конкурсе.