"Ямы залатай". Каменских перепела свой хит для Укравтодора: видео

Трек певицы "Это моя ночь" зазвучал по-новому.
"Я хочу, чтобы ты что-то хорошее сделал за день, чтобы ямы все асфальт навек закрыл, а не пень. Поставь хэштег "могу все", делай, латай все шоссе. Быстро сделай, как метеор, Укравтодор", - спела Каменских в эфире, запись которого опубликована в YouTube.
Зажигательная композиция "Это моя ночь" по смыслу идеально подошла к тексту. Каменских исполнила ее весело и с присущей ей харизмой.
"Укравтодор, сделайте дороги!", - добавила реплику Каменских в конце исполнения.
Напомним, ранее Каменских поделилась с подписчиками фотографией с отдыха, на котором артистка запечатлена полностью обнаженной. На фото артистка сидит на ступеньках бассейна абсолютно голая, прикрывая грудь руками, и сидит в такой позе, чтобы прикрыть интимные места.