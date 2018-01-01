"Ямы залатай". Каменских перепела свой хит для Укравтодора: видео

Трек певицы "Это моя ночь" зазвучал по-новому.

Настя Каменских спела об украинских дорогах Скриншот YouTube

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских , начавшая сольную карьеру под псевдонимом NK, в эфире Радио МАКСИМУМ в шуточной форме исполнила один из своих последних хитов.

"Я хочу, чтобы ты что-то хорошее сделал за день, чтобы ямы все асфальт навек закрыл, а не пень. Поставь хэштег "могу все", делай, латай все шоссе. Быстро сделай, как метеор, Укравтодор", - спела Каменских в эфире, запись которого опубликована в YouTube.

Зажигательная композиция "Это моя ночь" по смыслу идеально подошла к тексту. Каменских исполнила ее весело и с присущей ей харизмой.

"Укравтодор, сделайте дороги!", - добавила реплику Каменских в конце исполнения.

Напомним, ранее Каменских поделилась с подписчиками фотографией с отдыха, на котором артистка запечатлена полностью обнаженной. На фото артистка сидит на ступеньках бассейна абсолютно голая, прикрывая грудь руками, и сидит в такой позе, чтобы прикрыть интимные места.