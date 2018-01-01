Заслуженного артиста Украины "засекли" в Москве на концерте ко Дню Победы, фото

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1 / 5 Виталия Козловского "засекли" в Москве на концерте ко Дню Победы (instagram.com/nadezhda.ogol)

Снимок с исполнителем опубликовал ведущий мероприятия.

Виталия Козловского "засекли" в Москве на концерте ко Дню Победы instagram.com/nadezhda.ogol

В среду, 9 мая — на День Победы — в столице России Москве выступал певец, заслуженный артист Украины Виталий Козловский

Исполнитель развлекал россиян в московском районе Солцево, написала в Instagram пользователь Надежда Огол и опубликовала фото с концерта.

"Я очень мечтала попасть на выступление Виталия Козловского. Наконец-то моя мечта сбылась, никогда в жизни не могла представить, что увижу Виталия в Москве, тем более, в Солнцево", — отметила она.

Также о выступлении артиста в городе написал в соцсети beretta_911. "Земляк заглянул на праздник :D", — подписал он опубликованное фото певца и добавил под ним хэштеги #9мая #деньпобеды #виталийкозловский #москва.

Кроме того, снимок с Козловским в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте" опубликовал Денис Симуков, который был ведущим на праздничном концерте в Москве.

Виталия Козловского "засекли" в Москве на концерте ко Дню Победы Скриншот с vk.com/denissimukov

По данным портала города Московский (входит в состав Новомосковского административного округа Москвы) k26km, 9 мая вечером на центральной площади было запланировано выступление артиста.

Виталия Козловского "засекли" в Москве на концерте ко Дню Победы Скриншот с 26km.ru

Ранее Виталий Козловский признался "Главреду", что спекулирует на своих "обнаженных прелестях", говорил — не только музыкой, но еще и словом, и "визуальными спецэффектами" завоевываем зрителя.

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