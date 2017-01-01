Знаменитости из Украины снялись для соблазнительного "мужского" календаря: фото

Своих читателей решил "побаловать" известный украинский глянцевый журнал для мужчин.

Украинский глянцевый журнал для мужчин XXL презентовал свой настенный календарь на 2018-й, главной темой которого стало женское тело, а моделями стали различные украинские "селебритиз".

Фотосессии проходили пять дней на морском побережье близ Фаселиса - одного из древнейших мест Турции.

Обложку календаря собой украсила певица и телеведущая Регина Тодоренко. Внутри него расположены снимки Алена Омаргалиевой, Виктории из группы "НеАнгелы", DJ Nana, Екатерины Крымской, Светланы Тимошевской, Натальи Вальдовской, Даши Селфи, Анны Родионовой, Дарьи Кравец, Елизаветы Ястремской, Ольги Амброскиной.

Напомним,ранее сообщалось о том, что Анна Седокова стала лицом эротического календаря.