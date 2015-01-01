Больше в Украину ни ногой. Наемнику из РФ, топтавшему флаг Украины, оторвало ноги

"Награда нашла героя", иронизируют в Сети

Сергей Колтунов (на флаге справа) Центр "Миротворец"

Российский наемникиз Новошахтинска Ростовской области, в составе "казачьих" формирований воевавший на стороне, лишился ног, подорвавшись на мине в районе Станицы Луганской.

Об этом волонтер и блогер Ираклий Комахидзе сообщает на своей странице в Facebook.

"Бонус за участие в необъявленной войне против Украины — 3 ничего незначащие "медальки", инвалидное кресло и грусть в глазах. Подробная информация относительно российского наёмника, вернее уже пол-наёмника С. Колтунова, в базе "Чистилище" Центра "Миротворец"", — пишет волонтер.

Сообщение блогера вызвало шквал черного юмора у посетителей его странички, которые отыскали фото еще здорового Колтунова, топтавшего армейскими ботинками украинский флаг.

"Везде бы разместить на агрессорских ресурсах эти фото. Будет "мотивировать" уродов". — "Награда нашла "героя"". — "Відірвало те, чим топтався по Українському прапору". — "Внимание! Внимание! Наступил на укр флаг — ноги оторвало!!!!!" — "Сокращенная версия". — "Демо Версия". — "Больше в Украину он ни ногой?" — "С такими ампутациями долго не живут... нарушен кровоток, лет 10-15 максимум". — "Почему медальки ничего не значат? Продаст их со скидкой за 1000 рублей". — "Ему ноги мешали, он мечтал о крЭсле!)))", — говорится в комментариях под сообщением Комахидзе.

Напомним, на днях на Луганщину пришла колонна грузовиков с российскими наемниками — 150 российских наемников прибыли в оккупированный Алчевск.