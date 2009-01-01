Десантник — о последнем дне обороны Луганского аэропорта: "Такое было впечатление, что мы в аду"

Единственный вариант был — или выходить, или оставаться там навек, вспоминает Николай Попович.
Последний бой, который врагу дало небольшое количество военнослужащих 1-й роты 1-го батальона 80-й ОАМБр (ныне 80-я ОДШБр), был одним из самых яростных в истории российско-украинской войны. Количество противника во много раз превышало число последних защитников аэропорта, а его потери были огромны ...
Как это было, этом рассказывает Николай Попович, боец 80-й ОДШБр, интервью с которым опубликовано в рамках проекта "Оборона Луганского аэропорта" на странице Сергея Глотова в Facebook.
"Это было около двух часов после обеда, тогда нас Ковальчук Андрей Трофимович (тогдашний командир 80 ОАМБр. — Ред.) построил, мы стали полукольцом, и он рассказал нам обстановку, передали посты, выхода нет уже, в два кольца стоят вражеские танки и пехота. Нам был поставлен приказ по максимуму уничтожить вражескую технику и выйти живыми", — вспоминает десантник.
"Нас разделили на группы, около 12-ти групп. Был приказ выходить из бункера и зачищать территорию для выхода. Тогда единственный вариант был — или выходить, или оставаться там навек. Помню, когда наша группа выбежала, там стоял полусгоревший БТР, механик не знаю каким образом он его завел — мы вскочили и быстро покинули расположение", — рассказывает участник обороны.
"Когда мы сели в БТР, ротный передал по рации, чтобы мы проехали все посты, потому что они были окружены. И мы проехали все посты, собрали ребят. А у второй группы была задача по максимуму собрать раненых и "двухсотых". У каждого была своя задача", — говорит он.
"Из аэропорта мы уже выдвинулись примерно в шесть вечера. То есть с двух до шести часов мы объехали весь аэропорт по периметру, потому что ребята так стояли, без боекомплектов, без ничего. Мы всех собрали, и на БТРе оказалось человек сорок. И тогда еще попал РПГ в БТР, в средние колеса, они упали, и мы выехали из аэропорта на шести колесах", — вспоминает боец подробности ухода из аэропорта.
По его словам, все это время противник вел плотный обстрел: "Такое было впечатление, что мы в аду. Даже некогда было прикурить. Они просто взяли в кольцо весь аэропорт и надвигались кольцом. Заехали танки и начали уничтожать всю технику. Просто сминали все, крушили, у нас не осталось ни одной боевой единицы. САУ, минометы — все было уничтожено".
"Мы собрали всех и около шести вечера выехали из аэропорта. Доехали до первого опорного пункта — это был опорный пункт в самом поле. БТР уже даже не двигался. Мы зашли к ним, они нас накормили, даже сгущенное молоко дали. Мы ту сгущенку ели, как дети малые. Майор Ичинский был тогда старшим аэропорта, он выезжал на БМП с экипажем и нас подобрал. Мы так были рады его видеть, как маму родную. Тогда мы поняли, что нам удастся оттуда выбраться", — рассказывает десантник.
"Буквально еще час времени — и аэропорт был сдан. Эта опорная точка была километрах в семи от аэропорта, было видно все как на ладони, как все пылало и горело...", — подытожил Николай Попович.
Ранее "Главред" сообщал, что при штурме Луганского аэропорта украинские военные уничтожили 7 российских танков.