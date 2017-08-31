Десантник — о последнем дне обороны Луганского аэропорта: "Такое было впечатление, что мы в аду"

31 августа 2017, 12:57

Единственный вариант был — или выходить, или оставаться там навек, вспоминает Николай Попович.

Развалины Луганского аэропорта

31 августа 2014 года состоялся штурм Луганского аэропорта. Противник (есть свидетельства того, что это были подразделения регулярных войск РФ) окружил аэропорт полукольцом, утром по взлетной полосе уже ездили российские танки. Уход наших военнослужащих продолжался целый день до глубокой ночи.

Как это было, этом рассказывает Николай Попович, боец 80-й ОДШБр, интервью с которым опубликовано в рамках проекта "Оборона Луганского аэропорта" на странице Сергея Глотова в Facebook.

"Это было около двух часов после обеда, тогда нас Ковальчук Андрей Трофимович (тогдашний командир 80 ОАМБр. — Ред.) построил, мы стали полукольцом, и он рассказал нам обстановку, передали посты, выхода нет уже, в два кольца стоят вражеские танки и пехота. Нам был поставлен приказ по максимуму уничтожить вражескую технику и выйти живыми", — вспоминает десантник.

"Нас разделили на группы, около 12-ти групп. Был приказ выходить из бункера и зачищать территорию для выхода. Тогда единственный вариант был — или выходить, или оставаться там навек. Помню, когда наша группа выбежала, там стоял полусгоревший БТР, механик не знаю каким образом он его завел — мы вскочили и быстро покинули расположение", — рассказывает участник обороны.

"Когда мы сели в БТР, ротный передал по рации, чтобы мы проехали все посты, потому что они были окружены. И мы проехали все посты, собрали ребят. А у второй группы была задача по максимуму собрать раненых и "двухсотых". У каждого была своя задача", — говорит он.

"Из аэропорта мы уже выдвинулись примерно в шесть вечера. То есть с двух до шести часов мы объехали весь аэропорт по периметру, потому что ребята так стояли, без боекомплектов, без ничего. Мы всех собрали, и на БТРе оказалось человек сорок. И тогда еще попал РПГ в БТР, в средние колеса, они упали, и мы выехали из аэропорта на шести колесах", — вспоминает боец подробности ухода из аэропорта.

По его словам, все это время противник вел плотный обстрел: "Такое было впечатление, что мы в аду. Даже некогда было прикурить. Они просто взяли в кольцо весь аэропорт и надвигались кольцом. Заехали танки и начали уничтожать всю технику. Просто сминали все, крушили, у нас не осталось ни одной боевой единицы. САУ, минометы — все было уничтожено".

"Мы собрали всех и около шести вечера выехали из аэропорта. Доехали до первого опорного пункта — это был опорный пункт в самом поле. БТР уже даже не двигался. Мы зашли к ним, они нас накормили, даже сгущенное молоко дали. Мы ту сгущенку ели, как дети малые. Майор Ичинский был тогда старшим аэропорта, он выезжал на БМП с экипажем и нас подобрал. Мы так были рады его видеть, как маму родную. Тогда мы поняли, что нам удастся оттуда выбраться", — рассказывает десантник.

"Буквально еще час времени — и аэропорт был сдан. Эта опорная точка была километрах в семи от аэропорта, было видно все как на ладони, как все пылало и горело...", — подытожил Николай Попович.

Ранее "Главред" сообщал, что при штурме Луганского аэропорта украинские военные уничтожили 7 российских танков.

 

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