Эксперт объяснил, почему отношения между Украиной и Россией больше не должны становиться "братскими"

Спустя какое-то время Россия может измениться как страна, к власти там придут другие люди, говорит Мельник.

Отношения между Украиной и РФ не должны становиться "братскими" lnr.today

Россия и Украина в будущем будут добрыми соседями , однако это не произойдет в краткосрочной перспективе, и это маловероятно в перспективе следующих трех-пяти лет.

Об этом содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник рассказал на чате в "Главреде".

"Мировой опыт говорит о том, что очень многие страны-соседи, особенно те, которые связаны совместной историей, которые были когда-то составляющими либо одной страны, либо большой империи, живут в цикле ухудшения-улучшения отношений", — говорит он.

Эксперт не исключил, что спустя какое-то время Россия изменится как страна, к власти там придут другие люди, изменится российское общество, и отношения между нашими странами станут добрососедскими.

"Единственное, на что не следует надеяться, и чего не хотелось бы — чтобы они опять были "братскими". Потому что в этом случае Россия никогда не откажется от статуса "старшего брата", — добавил Мельник.

Напомним, ранее западные СМИ писали, почему "братство" России и Украины надолго превратилось во вражду.