Информвойна и деза. Российские пропагандисты учат "журналистов" ЛДНР врать эффективнее

"Семинар" проходил при кураторстве ФСБ РФ.

Журналист, иллюстрация gelavasadze.livejournal.com

С целью повышения эффективности дезинформационно-пропагандистской деятельности подконтрольных террористам СМИ,организовывает тренинги с "журналистами" из ЛДНР.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в Ростове-на-Дону в гостинице "Звезда" (Соборный пер., 104) прошел трехдневный семинар для представителей медиа и "министерства информации" ДНР. Участие в семинаре принимали представители подконтрольных террористам СМИ — "Голос республики", "Кочегарка", "Первый республиканский телеканал ДНР", "Ваш Иловайск" и др., а также 5 работников "министерства информации ДНР".

Семинар проводили представители российских пропагандистских СМИ — Life (бывший LifeNews), Россия 24, Первый канал (ОРТ), "Комсомольская правда — Москва". Официальная тема семинара — "Повышение качества медиаконтента". Семинар проходил при кураторстве ФСБ РФ, с целью доведения до представителей ДНР основных методов ведения информационной войны и активизации дезинформации.

Напомним, одним из образцов таких манипуляций являются заявления просепаратистских СМИ о том, что на похороны "Гиви" пришли 55 тысяч дончан и неких "гостей города".