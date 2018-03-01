Инновации в образовании: в США педагог поцеловал свинью за прочтение учениками книг: видео

Директор общеобразовательной школы утверждает, что к подобным методам мотивации учеников прибегает не впервые.

В одной из школ США ученики читают книги - директор целует свинью Скриншот YouTube

Директор начальной школы в Нью-Джерси Винс Майерс сдержал данное своим ученикам обещание и публично поцеловал свинью за то, что дети прочли оговоренное ранее количество книг.

Как сообщает NJ, педагог пообещал, что поцелует поросенка, если ученики прочтут в течение учебного года десять тысяч книг. Однако усердие детей превзошло ожидания: они прочти 128 тысяч книг.

Директор признал, что проспорил, и собрал всех учеников школы в актовом зале, чтобы выполнить данное ранее обещание. На глазах у веселой детворы он поцеловал трехмесячную свинью породы новозеландский кун-кун по кличке Роузбуд. Затем "подвиг" педагога повторила на сцене его начальница, председатель образовательного округа Линн ДиПьетропо. Дети были в восторге от происходящего.

Отмечается, что специально для мероприятия свинью в школу принес местный фермер.

Директор Майерс сознается, что не впервые прибегает к подобным методам мотивации школьников. Ранее он за правильное выполнение сложного задания позволил ученикам кинуть себе в лицо торт. Как известно, педагог также регулярно водит отличников на каток.

Напомним, ранее в США старшую дочь экс-президента страны Барака Обамы — Малию — поймали на неожиданном поцелуе с незнакомцем. Девушка стояла с сигаретой в руках.