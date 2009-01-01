Молодчики пытались захватить предприятие на Черкасчине, 20 задержаных, опубликованы фото и видео

Злоумышленники избили двух охранников и, запугивая физической расправой других, сделали в их сторону несколько выстрелов.

В Черкасской области правоохранители задержали группу мужчин, которые пытались осуществить силовой захват предприятия.

Как сообщает пресс-служба полиции области, в Звенигородский отдел полиции поступила информация о том, что в городе Ватутино группа вооруженных молодчиков в балаклавах осуществляют силовой захват предприятия. Так, на место происшествия немедленно направили следственно-оперативную группу Звенигородского отдела полиции. Кроме того, по тревоге были подняты бойцы подразделения особого назначения, которые вместе с руководством полиции срочно прибыли на место происшествия.

"Утром на территорию предприятия через забор проникли около двадцати неизвестных мужчин спортивного телосложения в балаклавах. Злоумышленники напали на охрану, избили двух охранников и, запугивая физической расправой других, совершили в их сторону несколько выстрелов. Полицейские Звенигородского отдела полиции совместно с бойцами подразделения особого назначения прибыли на территорию предприятия и задержали пятерых человек, остальные мужчины бросились наутек. Во время отработки приближенной к предприятию территории правоохранители задержали остальных молодых людей, которые пытались бежать за пределы города", — говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, всех задержанных доставили в Звенигородский отдел полиции. У них обнаружены и изъяты два пистолета, балаклавы и газовые баллончики. По данному фату открыто ряд уголовных производств по части 2 статьи 206-2 (Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации), частью 1 и 2 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и статье 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Напомним, 4 сентября, в селе Крюковщина Киевской области неизвестные злоумышленники напали на охранников одной из фирм с целью ее захвата, погиб один человек, а еще один — пострадал.