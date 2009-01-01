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Начальник сектора полиции Кривого Рога погорел на взятке, опубликованы фото

Сегодня, 11:34
Кривой Рог, взятка, начальник, полиция < >
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1 / 3 (ssu.gov.ua)

Подполковник требовал от местного коммерсанта 15 тыс. грн за не препятствование торговле в общественных местах.

Кривой Рог, взятка, начальник, полиция
ssu.gov.ua
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на взятке начальника сектора полиции Кривого Рога Днепропетровской области.

 Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ в Facebook.

"Сотрудники СБ Украины совместно с военной прокуратурой и внутренней безопасностью Нацполиции разоблачили на взятке начальника одного из секторов Криворожского отдела полиции Днепропетровской области", — говорится в сообщении.

Как отмечается, подполковник требовал от местного коммерсанта 15 тысяч гривен за не препятствование торговле в общественных местах.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, 13 сентября, в Харькове сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой Харьковского гарнизона задержали на взятке начальника одного из военкоматов Донецкой области.

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СБУ, задержание, начальник, полиция, Кривой Рог, коммерсант, взятка
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