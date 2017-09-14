Начальник сектора полиции Кривого Рога погорел на взятке, опубликованы фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на взятке начальника сектора полиции Кривого Рога Днепропетровской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ в Facebook.

"Сотрудники СБ Украины совместно с военной прокуратурой и внутренней безопасностью Нацполиции разоблачили на взятке начальника одного из секторов Криворожского отдела полиции Днепропетровской области", — говорится в сообщении.

Как отмечается, подполковник требовал от местного коммерсанта 15 тысяч гривен за не препятствование торговле в общественных местах.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, 13 сентября, в Харькове сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой Харьковского гарнизона задержали на взятке начальника одного из военкоматов Донецкой области.