Очередной блэкаут в Крыму. Более 9 тысяч людей остались без электричества

Без электроснабжения остаются более 9 тыс. чел. в 53 населенных пунктах Крыма.

С 15 августа из-за грозовых дождей на территории аннексированного Крыма проходят массовые аварийные отключения электроэнергии.

Как сообщают оккупационные власти, без электроснабжения оставались около 9 050 человек в 53 населенных пунктах Крыма, пишут Новости Крыма.

"Мощность отключенных потребителей — 9 МВт. К аварийно-восстановительным работам максимально было привлечено 37 бригад в составе 80 человек и 37 единиц специальной техники", — сообщили в Минэнерго.

По состоянию на утро 16 августа без электроснабжения остаются около 1 600 крымчан в 19 населенных пунктах. Продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Напомним, ранее на территории оккупированного Россией Крыма произошло отключение электроэнергии.

фото: news.allcrimea.net