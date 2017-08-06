Крым снова остался без электричества. Москва ввела график отключения

В оккупированном Крыму крупнейшие города остались без электричества. Ночью на 6 августа, из-за аварии на подстанции "Старый Крым", вызванной аномальной жарой, были обесточены некоторые населенные пункты в районе Судака и Старого Крыма.

Об этом со ссылкой руководителя подконтрольного Кремлю ГУП РК "Крымэнерго" Виктора Плакиду сообщает РИА Новости (Крым).

"Причина (отключения электроснабжения — ред.) — аномальная жара, очень высокие температуры и нагрузки. Этим, к сожалению, вызваны отклонения от нормы в работе оборудования", — сказал он.

По словам Плакиды, ночью на подстанции проходили работы по восстановлению вышедшего из строя оборудования. В настоящее время дана команда ввести его в работу.

"Вчера мы восстановили электроснабжение всех населенных пунктов, работы организовали в ночь на подстанции "Старый Крым", они производились до полной замены поврежденного оборудования. Сейчас дана команда на ввод в работу оборудования, которое было восстановлено", — заявил Плакида.

Кроме того, Москва ввела графики временного отключения электроснабжения на южном берегу из-за превышения допустимой нагрузки на воздушной линии "Симферопольская — Ялта", сообщает Интерфакс со ссылкой на Минэнерго России.

"6 августа, в 10:33 по Москве, отдана команда на введение графиков временного отключения потребления в объеме 8 МВт (...) в энергорайоне ЮБК. Причина: превышение допустимой токовой нагрузки по ВЛ 110 кВ "Симферопольская — Ялта". Информация уточняется", — отмечает ведомство.

Напомним, ранее на территории оккупированного Россией Крыма произошло отключение электроэнергии.