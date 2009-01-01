Осмаев об убийстве Окуевой: виновники будут наказаны, заказчиков — знаю

Возможно, преступление не будет раскрыто официально, допустил комбат.

Амина Окуева Reuters

Командир чеченского батальона им. Джохара Дудаева, мужАдам Осмаев заявил, что виновники преступления будут наказаны.

Об этом защитник Украины рассказал в эфире телеканала ATR.

По словам собеседника, заказчиков убийства, он, можно сказать, знает.

"Оно (преступление — Ред.), может, и не раскрыто будет официально, но виновники будут наказаны, так или иначе. Конкретных имен я пока не знаю…", — отметил комбат.

Напомним, вечером 30 ноября в Глевахе Киевской области авто, в котором ехали Амина Окуева и Адам Осмаев, обстреляли неизвестные, женщина погибла, мужчина получил тяжелые ранения в ногу, в регионе был введен оперативный план "Сирена".

По факту случившегося правоохранители начали производство по ст. 115 (умышленное убийство), п. 11 (совершенное по заказу) Уголовного кодекса. Узнать больше о преступлении можно здесь.

Нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко говорил, что есть две основные версии совершения убийства — действия спецслужб РФ для дестабилизации ситуации в нашей стране и месть Осмаеву за то, что он пошел против главы Чечни Рамзан Кадыров, его окружения.

Видео: facebook.com/atr.channel

