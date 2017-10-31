Геращенко назвал основные версии убийства Окуевой

У правоохранителей есть две основные версии совершения убийства чеченского добровольца сил АТО Амины Окуевой — действия спецслужб России для дестабилизации ситуации в Украине и месть ее мужу Адаму Осмаеву за то, что он пошел против главы Чечни Рамзан Кадыров, его окружения.

Об этом нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко рассказал в эфире телеканала "112 Украина", пишет "Укринформ".

По словам политика, судя по всему, злоумышленников было двое.

"Один ждал на повороте с Одесской трассы (возле Глевахи — Ред.) и дал сигнал другому преступнику, который сидел в кустах с оружием", — отметил он. Геращенко добавил, что сейчас Осмаев находится под госохраной.

"… думаю, что ему нужно будет предоставлять эту охрану и в дальнейшем до конца его жизни, и на этот раз ему уже не придется от нее отказываться", — заявил народный избранник.

Напомним, вечером 30 ноября в Глевахе Киевской области авто, в котором ехали Амина Окуева и Адам Осмаев, обстреляли неизвестные, женщина погибла, мужчина получил тяжелые ранения в ногу, в регионе был введен оперативный план "Сирена".

По факту случившегося правоохранители начали производство по ст. 115 (умышленное убийство), п. 11 (совершенное по заказу) Уголовного кодекса. Узнать больше о преступлении можно здесь.