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Оставил без шашлыка. Под Киевом аист украл со двора решетку для барбекю: видео

Сегодня, 02:03

Хозяин успел заснять забавное воровство на видео.

аист
Аист украл решетку для барбекю Фото: Reuters
В Киевской области аист украл со двора частного дома решетку для барбекю.

Владелец, который планировал жарить шашлык, снял потешный поступок птицы на видео, говорится в сюжете ТСН.

"Нет, это наша решетка!", - комментирует происходящее автор ролика.

В комментариях к видео пользователи предположили, что семья аистов на майские праздники сможет пожарить лягушачьи лапки.

Напомним, ранее Усть-Илимском районе Иркутской области России медведь похитил у охотника два ружья. Инцидент произошел в тот момент, когда охотник решил сделать привал, и оставил оружие без присмотра.

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Теги:  
Киев, аист, шашлык, барбекю, воровство
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