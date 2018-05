От ворот поворот. Маск не смог купить домен украинского СМИ

Американский миллиардер, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск не смог зарегистрировать домен для своего нового проекта по оценке работы медиа.

Оказалось, что такое же имя уже занято изданием "Украинская правда", написал Маск в своем Twitter.

Tried to buy https://t.co/S5kmNfnih8, but Russia said no. Turns out they already use it.