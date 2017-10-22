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Паника в ЛДНР. Оккупанты занимают круговую оборону, готовятся отражать атаки диверсантов — разведка

Сегодня, 14:55

В ЛДНР продолжают расти проукраинские настроения и недовольство действиями российско-оккупационных войск.

Боевик, Донбасс
Боевик на Донбассе фото: rbc.ua
Боевики готовят к высшей степени готовности из-за роста проукраинских настроений на оккупированном Донбассе.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны, сообщает пресс-служба МО.

"По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, среди населения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей продолжают расти проукраинские настроения и недовольство действиями российско-оккупационных войск. В связи с этим противник увеличил количество тренировок по приведению так называемых "подразделений" к высшей степени боевой готовности с обязательной отработкой таких элементов, как отражение нападений диверсионных групп и местного населения, а также организация круговой обороны", — сказал он.

Напомним, ранее сообащлось, что на Донбассе боевикам ограничили увольнения из-за избиения местными.

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ГУР, разведка, Донбасс, АТО, боевики, оккупанты, паника
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