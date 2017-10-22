Расправы над оккупантами. На Донбассе боевикам ограничили увольнения из-за избиения местными

На оккупированном Донбассе участились случаи избиения мирными гражданами российских военнослужащих.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны, сообщает пресс-служба МО.

"В результате увеличения количества случаев избиения местным населением российских военнослужащих ограничены увольнения личного состава", — сообщил он.

Напомним, ранее сообщалось, что "морпехи" ДНР отжимают дома мирных жителей.

Видео: Ukraine Crisis Media Center.