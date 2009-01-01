Парад планет: опубликованы фото и видео редкого космического явления

Второе сближение планет произойдет 17 ноября. Тогда к Юпитеру и Венере присоединится и Луна, вместе они образуют треугольник.

Twitter beardyr0ry

Сегодня утром, 13 ноября, в небе можно было наблюдать редкое космическое явление — парад планет.

Две планеты —Венера и Юпитер — оказались на минимальном расстоянии друг от друга — менее полу градуса, в связи с чем, они должны были выглядеть как одна яркая звезда над самым горизонтом на юго-востоке.

Лучше всего астрономическое явление должно было быть видно жителям умеренных северных широт, включая Украину.

В сети пользователи Twitter поделились фото необыкновенного чуда.

Кроме того в Интернете появилось видео редкого парада планет, опубликованного пользователем на Youtube.

На ролике видно, что на небе рядом находятся две яркие точки, которые являются Венерой и Юпитером.

Второе сближение планет произойдет 17 ноября. Тогда к Юпитеру и Венере присоединится и Луна, вместе они образуют треугольник. Увидеть это явление можно будет с утра до 8:00, пишет ТСН.

Напомним, ученые назвали древнейшую спиральную галактику.

Видео: softrif.com