Парад планет: опубликованы фото и видео редкого космического явления

Второе сближение планет произойдет 17 ноября. Тогда к Юпитеру и Венере присоединится и Луна, вместе они образуют треугольник.
Две планеты —Венера и Юпитер — оказались на минимальном расстоянии друг от друга — менее полу градуса, в связи с чем, они должны были выглядеть как одна яркая звезда над самым горизонтом на юго-востоке.
Лучше всего астрономическое явление должно было быть видно жителям умеренных северных широт, включая Украину.
В сети пользователи Twitter поделились фото необыкновенного чуда.
Кроме того в Интернете появилось видео редкого парада планет, опубликованного пользователем на Youtube.
На ролике видно, что на небе рядом находятся две яркие точки, которые являются Венерой и Юпитером.
Второе сближение планет произойдет 17 ноября. Тогда к Юпитеру и Венере присоединится и Луна, вместе они образуют треугольник. Увидеть это явление можно будет с утра до 8:00, пишет ТСН.
Напомним, ученые назвали древнейшую спиральную галактику.
Видео: softrif.com