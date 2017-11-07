Ученые назвали древнейшую спиральную галактику

Астрономы подтвердили, что галактика A1689B11, которая образовалась спустя 2,6 миллиарда лет после Большого Взрыва, является древнейшей известной спиральной галактикой.

Выводы исследователей были опубликованы в The Astrophysical Journal.

В ходе исследования ученые наблюдали за галактикой с помощью спектрографа в обсерватории Gemini. Детально исследовать столь далекую галактику помогло то, что ее яркость была усилена гравитационной линзой — большим и массивным галактическим скоплением Abell 1689.

В результате исследователям удалось обнаружить примитивные, пока еще только зарождающиеся спиральные рукава галактики. По мнению ученых, эта галактика принадлежит к редкому классу древних спиральных галактик, у которых начал формироваться тонкий диск — один из компонентов галактической структуры.

Напомним, ранее украинские астрономы и исследователи из университета Вирджиния открыли карликовую галактику с самым низким содержанием кислорода, что позволяет исследовать химические элементы, которые возникли в результате Большого взрыва: водород, гелий и литий.